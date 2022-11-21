TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR? | Baş Belası tiyatro ekibinden Tolga Güleryüz nereli? Kaç yaşındaydı?

Amasya'da Baş Belası tiyatrosunun pyuncu ve işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Aralarında Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in de bulunduğu 8 kişi ise yaralandı. KAzada hayatını kaybeden isimlerden olan Tolga Güleryüz'ün hayatını merak eden vatandaşlar, arama motorlarında Tolga Güleryüz kimdir? Baş Belası tiyatro ekibinden Tolga Güleryüz nereli? Kaç yaşındaydı? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

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TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

5 Ocak'ta İzmir'de doğduğu bilinen Tolga Güleryüz'ün yaşı henüz bilinmiyor. Pek çok oyunda yönetmenlik ve ışık/dekor tasarım görevini yürüttiği bilinen genç tiyatro emekçisi, "Baş Belası" adlı tiyatro oyununda da ışık tasarımcısı olarak görev aldı. Tiyatrocu Tolga Güleryüz Zeynep Güleryüz ile evlidir. Aynı zamanda yapımcı olan Güleryüz'ün yer aldığı tiyatro oyunları şöyle:

Aşk Listesi / Işık Tasarımı / Dekor Tasarım

/ Işık Tasarımı / Dekor Tasarım Baş Belası / Işık Tasarımı

/ Işık Tasarımı SUİT - Düğün Dündü Bugün Bugün

Eski Zaman Hikayesi / Yönetmen

/ Yönetmen Kırkından Sonra / Yapımcı

/ Yapımcı Ters Köşe / Yapımcı

/ Yapımcı Aşk Terapisi / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen

/ Yapımcı / Yardımcı Yönetmen Zoraki Damat / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen

KAZANIN DETAYLARI

Amasya - Çorum karayolu üzerinde meydana gelen kazada minibüs tıra arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazası sırasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumunun iyi olduğu, Sergen Deveci'nin ise kontrol amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.