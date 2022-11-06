GÜZEL GÜNLER MİHRAN KİMDİR? | Burak Dadak kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burak Dadak burcu, boyu ve kilosu...

Show TV'nin daha ilk fragmanıyla tüm gözleri üzerine çeken ve eğlenceli konusuyla olduğu kadar usta oyuncu kadrosuyla da beğeni toplayan Güzel Günler, 6 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni sezonun iddialı dizileri arasında gösterilen, yönetmenliğini Osman Taşçı'nın üstlendiği dizinin başrol oyuncularından Burak Dadak'ın gerçek hayatta kim olduğu da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Güzel Günler Mihran kimdir? Burak Dadak kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Burak Dadak burcu, boyu ve kilosu ve tüm merak edilenler...

BURAK DADAK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen 24 yaşındaki Burak Dakak, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi. 2008 yılında küçük oyuncu olarak yer aldığı Doğruluk Ekseni dizisi ile kariyerine ilk adımını atmıştır.

2009 yılında Ezel dizisinde oynadığı karakter ile dikkatleri üzerinde toplayan Dakak, sonra sırasıyla 2009 Geniş Aile, 2011 Kolej günlüğü, 2012 Son, 2014 Benim Adım Gültepe, 2016 Mutheşem Yüzyıl Kösem, 2016 Umuda Kelepçe Vurulmaz projelerinde boy göstermiştir. Burak Dakak şimdilerde ise Gülperi'de Hasan karakterini canlandırmaktadır.

BURAK DADAK BURCU, BOYU VE KİLOSU

Boyu 1.74 metre kilosu 67 kg olan Burak Dadak'ın burcu ikizler'dir.

GÜZEL GÜNLER MİHRAN KİMDİR?

Peri masalının, masala inanmayan Vanlı kahramanı. Selma ile birkaç gün arayla doğmuş. Mücevher ustası. Üniversiteyi İstanbul'da okumuş. Yakışıklılık Allah vergisi ama çalışkanlık Mihran'a biraz da hayatın dayattığı bir şey. Babasını erken yaşta kaybetmiş. Annesine, teyzelerine, hatta bir türlü işleri tutturamayan kuzenine bile Mihran bakmış. Hala da arkasını topluyor ailenin.

Kılığı kıyafeti, ütüsü, parfümü, duruşu, yürüyüşü, sesinin tonu…. Salon adamı Mihran. Hep başarmış. Düşmeyi, başarısızlığı bilmiyor. Dahası bundan deli gibi korkuyor. Selma'nın sarsaklığı, hayata bodoslama dalması Mihran'ı da etkileyecek. İlk kez kaybetmeyi göze alacak ve Selma'yla hiç hesapta olmayan bir maceraya girecek.