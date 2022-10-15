HURŞİT BAYTOK KİMDİR? | Hurşit Baytok kimdir? Nereli? Mesleği ne? Yaşamı ve kariyeri...

Bir süredir hastalıkla mücadele eden eski milli basketbolcu ve antrenör Hurşit Baytok yaşamını yitirdi. Hurşit Baytok'un vefatı spor camiasında büyük üzüntü yarattı. Peki, Hurşit Baytok kimdir? Nereli? Mesleği ne?

HURŞİT BAYTOK KİMDİR? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Hurşit Baytok 18 Mart 1951 tarihinde doğdu. 2 çocuk babası. Marmara Üniversitesi İşletme mezunu olan Baytok, ABD Connecticut üniversitesinde basketbol stajı yaptı. 18 yıl boyunca BJK formasıyla Türkiye 1. Ligi'nde oynadı. Bu süre içerisinde 10 kez milli takım forması giydi. Profesyonel yaşantısından sonra antrenörlük yapmaya başlayan Baytok; Türkiye Kadınlar Ligi, İkinci Lig, altyapı milli takımlar, Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalya BŞB, altyapı koordinatörlüğü dahil 30 yıllık antrenörlük görevinde bulundu. Baytok, Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu Üyeliği görevinde de bulunmuştur. Hurşit Baytok İstanbul Üniversitesi'nde BESYO Öğretim Görevlisi olarak da görev yapmıştır.