Mcenna Grace, 6 yaşında profesyonel oyunculuk hayatına adım atmasının ardından başrolünde yer aldığı Deha filmi ile ününü birçok ülkede yaymayı başardı. The Hollywood Reporter tarafından 18 yaş altı en iyi 30 yıldızdan biri olarak seçilen Mckenna Grace'nin hayatı da izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Mckenna Grace kimdir, nereli, kaç yaşında? Mckenna Grace oynadığı filmler, DEHA filmi başrolü Mckenna Grace son hali ve tüm merak edilenler haberimizde...

MCKENNA GRACE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

25 Haziran 2006'da doğan 16 yaşındaki Mckenna Grace, Amerikalı aktris ve şarkıcı Mcenna Grace, Disney XD sitcom Crash & Bernstein'daki (2012–2014) Jasmine Bernstein ve pembe dizi The Young and the Restless'taki (2013–2015) Faith Newman gibi ilk rolleriyle altı yaşında profesyonel olarak oyunculuğa başladı. 2018 ve 2019'da The Hollywood Reporter, onu 18 yaş altı en iyi 30 yıldızdan biri olarak seçti. 2017 yapımı Deha (Gifted) filminde Mary Adler ve 2021 filminde Phoebe Spengler rolleriyle tanınıyor.

İlk şarkısını 2021'de Ghostbusters: Afterlife'ın çıkışıyla birlikte "Haunted House" yayınladı . Bu yayının ardından müzik kariyerine başladı.

MCKENNA GRACE OYNADIĞI FİLMLER

2013 yılında Grace, televizyon pilotu Joe, Joe & Jane'de Sydney'i oynayarak oyunculuk çıkışını yaptı.

Daha sonra Disney XD dizisi Crash & Bernstein'da rol aldı.

2013 ve 2015 yılları arasında The Young and the Restless'ta Faith Newman rolüyle tekrar eden bir rolü vardı.

2015'te CBS dizisi CSI: Cyber'da yinelenen bir rolü vardı.

Grace, bilim kurgu gerilim filmi Independence Day: Resurgence'da Daisy rolünü oynadı; Roland Emmerich'in yönettiği film, 24 Haziran 2016'da vizyona girdi.

Diğer erken dönem film rolleri arasında drama filmi Mr. Church (2016) ve komedi filmi How to Be a Latin Lover (2017) yer alıyor.

2017'de Grace , Chris Evans'la birlikte oynadığı Marc Webb drama filmi Gifted'da çocuk dahisi Mary Adler olarak başrol oynadı. Bu roldeki performansıyla tanınırlık kazandı ve En İyi Genç Oyuncu dalında Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülü'ne aday gösterildi.

Biyopik I, Tonya'da Tonya Harding'in genç versiyonunu canlandırmak için buz pateni yapmayı öğrendi ve bunu şimdiye kadar üstlendiği "en zorlu rol" olarak nitelendirdi.

Grace ayrıca Bella Thorne ile birlikte korku filmi Amityville: The Awakening'de Juliet'in önemli rolünü oynadı ; Franck Khalfoun filmi yönetti.

Grace, 2018 korku drama filmi The Bad Seed'de Emma Grossman'ı canlandırdı .

Grace ara sıra Young Sheldon'da 2018'den 2021'e kadar bir çocuk dahisi ve Sheldon Cooper'a rakip olan Paige Swanson olarak göründü .

Grace , 2019 korku filmi Annabelle Comes Home'da paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren'ın kızı Judy Warren olarak rol aldı. Yine o yıl, Marvel Studios filmi Captain Marvel'da baş karakterin daha genç bir versiyonu olarak yer aldı.

Grace, Netflix'in Chilling Adventures of Sabrina dizisinin ilk sezonunda Sabrina Spellman'ın genç versiyonu olarak göründü.

2020 animasyon filmi Scoob'da genç Daphne Blake'i seslendirdi ve 2022'nin sonlarında HBO Max'te yayınlanması planlanan, ancak Ağustos 2022'de iptal edilen devam filmi Scoob: Holiday Haunt'taki rolü yeniden üstlenecekti.

Grace, 2021'de Ghostbusters: Afterlife'da Phoebe'yi oynadı ve ayrıca Margaret Atwood'un The Handmaid 's Tale televizyon dizisinin dördüncü sezonunda Esther Keyes rolünü oynadı ve 73. Primetime Creative'de Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi.

Ağustos ayında, Searchlight Pictures'ın Perfect adlı filminde Thomasin McKenzie ve Olivia Wilde'a katıldı.

DEHA FİLMİ BAŞROLÜ MCKENNA GRACE SON HALİ