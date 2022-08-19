Haberler Kimdir Artem Dyzuba kimdir, kaç yaşında, nereli? Artem Dyzuba hangi takımlarda oynadı? İşte kariyer geçmişi! - TRANSFER HABERLERİ

Artem Dyzuba kimdir, kaç yaşında, nereli? Artem Dyzuba hangi takımlarda oynadı? İşte kariyer geçmişi! - TRANSFER HABERLERİ

Adana Demirspor'un radarına giren Artem Dzyuba'nın hayatına dair detaylar futbolseverlerin gündeminde yerini aldı ve 'Artem Dzyuba kaç yaşında, nereli? Artem Dzyuba hangi takımlarda oynadı?' sorularının cevabı araştırılmaya başladı. İşte Artem Dzyuba'nın hayatına dair merak edilenler ve biyografisi...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 12:00
Artem Dyzuba kimdir, kaç yaşında, nereli? Artem Dyzuba hangi takımlarda oynadı? İşte kariyer geçmişi! - TRANSFER HABERLERİ

Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile ismi sık sık yan yana gelen Artem Dzyuba'nın futbol kariyeri, sporseverler tarafından merak konusu haline geldi. 18 Ağustos'ta İstanbul'a gelen ve havaalanından çıktıktan sonra Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'ın fotoğrafını paylaşan futbolcu hakkında Artem Dzyuba kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, geçen sezon kaç gol attı, mevkisi nedir? sorularının cevabı haber detaylarında...

ARTEM DZYUBA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tam adıyla Artyom Sergeyeviç Dzüba, Rus asıllıdır. 33 yaşındaki futbolcu profesyonel futbol kariyerine Profesyonel kariyerine 2006 yılında Spartak Moskova kulübünde başladı. Futbolu hayatına küçük yaşlarda sokan isim, son zamanlarda Adana Demirspor ile birlikte anılıyor. Adana Demirspor'un sportif direktörü Gökhan Göktürk de yaptığı açıklama ile takıma resmi teklif sunulduğunu bildirmişti.

ARTEM DZYUBA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

4 Kasım 2004'te profesyonel futbol hayatına ilk adımı atan Artem Dzyuba içinde bulunduğu kulüpler sırasıyla şöyle:

  • Akademia FCSM Kasım 2004
  • Spartak II Ocak 2007
  • Spartak Moskova Ağustos 2009
  • Tom Tomsk Aralık 2009
  • Spartak Moskova Nisan 2010
  • Tom Tomsk Aralık 2010
  • Spartak Moskova Temmuz 2013
  • Rostov Haziran 2014
  • Spartak Moskova Şubat 2015
  • Rostov Haziran 2015
  • Spartak Moskova Temmuz 2015
  • Zenit Ocak 2018
  • Arsenal Tula Haziran 2018
  • Zenit Ağustos 2022

ARTEM DZYUBA GEÇEN SEZON KAÇ GOL ATTI, MEVKİSİ NEDİR?

Forvet - Santrafor oyuncusu olan 1,96 cm boyundaki Artem Dzyuba, geçtiğimiz sezon 13 gol atmıştı.

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