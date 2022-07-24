Haberler Kimdir GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR? | Gustavo Henrique kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR? | Gustavo Henrique kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Fenerbahçe ile adı anılan Gustavo Henrique, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Gustavo Henrique'nin hayatı, kariyeri ve özellikleri araştırılıyor. Peki, Gustavo Henrique kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 17:30 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 17:30
GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR? | Gustavo Henrique kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Fenerbahçe'nin transfer hedefi olan Gustavo Henrique sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Futbolseverler, Gustavo Henrique'nin kariyeri ve hayatı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Gustavo Henrique kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?

24 Mart 1993 yılında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya gelen Gustavo Henrique, 196 cm boyundadır. Stoper mevkisinde oynayan Gustavo Henrique, Santos B takımında futbola başlamıştır. Uzun yıllar Santos fotması giyen Henrique, 2019-2020 sezonunda Flamengo'ya transfer olmuştur.

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