Gervinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Trabzonspor ile sözleşmesi sona mı erdi? İşte detaylar...

Gervinho'nun kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Gervinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

GERVINHO KİMDİR?

7 Mayıs 1987 Fildişi Sahili doğumlu olan Gervinho sol kanat, sağ kanat ve santrafor pozisyonlarında görev yapıyor. Futbola ülkesinin JMG Abidjan kulübünde başladı. Gervinho daha sonra sırasıyla, Beveren, Le Mans, Lille, Arsenal, Roma, Hebei Fortuna, Fortune Res ve son olarakta İtalya Serie A'da Parma formaları giydi. Parma'dan Trabzonspor'a transfer olan Gervinho, 13 maçta 2 gol 1 asist ile takımına katkı sağladı.