Haberler Kimdir Gervinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Trabzonspor ile sözleşmesi sona mı erdi? İşte detaylar...

Gervinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Trabzonspor ile sözleşmesi sona mı erdi? İşte detaylar...

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un yıldızlarından Gervinho, sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalıyor. Trabzonspor, yabancı kontenjanını da düşünerek Gervinho ile olan sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti. Gelecek sezon yeniden sözleşme imzalanacak olan Fildişili yıldızın yaşı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Gervinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Trabzonspor ile sözleşmesi sona mı erdi?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 20:55
Gervinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Trabzonspor ile sözleşmesi sona mı erdi? İşte detaylar...

Gervinho'nun kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Gervinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

GERVINHO KİMDİR?

7 Mayıs 1987 Fildişi Sahili doğumlu olan Gervinho sol kanat, sağ kanat ve santrafor pozisyonlarında görev yapıyor. Futbola ülkesinin JMG Abidjan kulübünde başladı. Gervinho daha sonra sırasıyla, Beveren, Le Mans, Lille, Arsenal, Roma, Hebei Fortuna, Fortune Res ve son olarakta İtalya Serie A'da Parma formaları giydi. Parma'dan Trabzonspor'a transfer olan Gervinho, 13 maçta 2 gol 1 asist ile takımına katkı sağladı.

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