Idriz Voca kimdir? Nereli? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar

Devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala transfer piyasası hareketleniyor. Pandemi nedeniyle maddi açıdan zor günler geçiren kulüpler, bütçesine uygun isimlere yönelmeye başladı. Listenin en başında ise bonservisi elinde olan kulüpsüz yıldızlar var. Bu isimlerden biri de Idriz Voca...

🔎IDRIZ VOCA KİMDİR? 🤔KAÇ YAŞINDA? 🧐HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

15 Mayıs 1997 tarihinde İsviçre'de dünyaya gelen Idriz Voca, kariyerine Luzern altyapısında başladı. 2017'de Luzern'in A takımıyla sözleşme imzalayan Kosovalı yıldız, 2020'de ise Ankaragücü'ne transfer oldu. Sezon başında kulüpsüz kalan Voca, orta sahada ön libero mevkisinde forma giyiyor. 24 yaşındaki genç futbolcu 1.81 boyunda ve güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro. Bonservisi elinde olan Kosovalı yıldız, U21'de Arnavutluk forması giyse de A milli takım tercihini Kosova'dan yana kullandı ve 15 kez milli formayı terletti.