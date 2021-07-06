Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği iddia edilen Sime Vrsaljko kimdir? Sime Vrsaljko nereli ve kaç yaşında?

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı getirirken, transfer çalışmaları da hız kazandı. Son dönemde Gökhan Gönül'le yolları ayıracağı konuşulan Fenerbahçe'nin sağ bek için Sime Vrsaljko'yu gündemine aldığı iddia ediliyor. Peki, Peki, Sime Vrsaljko kimdir? Sime Vrsaljko nereli ve kaç yaşında? Sime Vrsaljko hangi takımlarda oynadı? İşte cevabı...

SIME VRSALJKO KİMDİR?

Sime Vrsaljko, 10 Ocak 1992'de Hırvatistan'ın Zadar kentinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine doğduğu kentin takımlarından biri olan Zadar'da başlayan Vrsaljko, profesyonel kariyerine ise Dinamo Zagreb'de start verdi.

Daha sonra sırasıyla Lokomotiva (kiralık), Genoa, Sassuolo, Atletico Madrid ve Inter'de (kiralık) forma giyen 29 yaşındaki sağ bek, son 2 sezondur Atletico Madrid'de görev yapıyor.

Asıl mevkisi sağ bek olan Vrsaljko, kariyeri boyunca zaman zaman sağ açıkta da görev yaptı.

Yıldız ismin piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Vrsaljko'nun Atletico ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hırvatistan Milli Takımı'nın da değişmez ismi olan Vrsaljko, geçen sezon La Liga'da 9 maçta forma giydi.