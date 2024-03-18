DİĞER
Bilal cezalı Gökhan döndü
Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazıt, Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bilal, bu hafta Kayseri'de oynanacak Kasımpaşa maçında eldivenleri giyemeyecek. Öte yandan 4 sarı kart cezalısı olan Gökhan Sazdağı, Alanyaspor maçında oynamayarak cezasını çekti ve Kasımpaşa karşılaşmasında takımındaki yerini alabilecek.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.