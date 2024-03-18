Haberler Kayserispor Bilal cezalı Gökhan döndü

Bilal cezalı Gökhan döndü

Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazıt, Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bilal, bu hafta Kayseri'de oynanacak Kasımpaşa maçında eldivenleri giyemeyecek. Öte yandan 4 sarı kart cezalısı olan Gökhan Sazdağı, Alanyaspor maçında oynamayarak cezasını çekti ve Kasımpaşa karşılaşmasında takımındaki yerini alabilecek.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Bilal cezalı Gökhan döndü
Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazıt, Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bilal, bu hafta Kayseri'de oynanacak Kasımpaşa maçında eldivenleri giyemeyecek. Öte yandan 4 sarı kart cezalısı olan Gökhan Sazdağı, Alanyaspor maçında oynamayarak cezasını çekti ve Kasımpaşa karşılaşmasında takımındaki yerini alabilecek.
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