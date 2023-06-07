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Kapanışta birlik ve beraberlik

Yiğidolar, 10’da Caner ile öne geçse de Kayseri, 8 dakika sonra Uzodimma ile beraberliği sağladı. Puanlar paylaşıldı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Kapanışta birlik ve beraberlik

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor karşılaşması 1-1 sona erdi. Goller maçın ilk yarısında geldi. Yiğidolar 10. dakikada Caner'in sayısıyla öne geçse de 8 dakika sonra Uzodimma, Kayserispor'a beraberliği getirmeyi başardı.

8. BERABERLİĞİ ALDI
İkinci devre karşılıklı ataklarla geçse de sonuç değişmedi. Sivasspor, Kayserispor maçıyla birlikte Süper Lig'de 36. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı- beyazlılar ligde bu sezon 8. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 11 galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı.

KAPANIŞ KÖTÜ OLDU
Kayserıspor'un hocasıÇağdaş Atan, "Sezonu kazanarak kapatmak istedik ama olmadı. Gelecek sezon için çalışmalara başlayacağız" dedi.

CANER'DEN İKİNCİ GOL
Sivaslı Caner Osmanpaşa, müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltti. Deneyimli oyuncu golün ardından büyük sevinç yaşadı.

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