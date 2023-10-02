Haberler Kayserispor Recep Uçar: Kazanmayı çok istiyorduk

Recep Uçar: Kazanmayı çok istiyorduk

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, 0-0 berabere kaldıkları RAMS Başakşehir maçının ardından yaptığı değerlendirmede, “Bugün kazanmaya yakın olan tarafın biz olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 23:31
Recep Uçar: Kazanmayı çok istiyorduk

Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı RAMS Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Benim için de birçok sebepten dolayı özel bir maçtı ama şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Toplamda 19 sene geçirdiğim Başakşehir Kulübüne karşı oynanan maç benim adıma da özel bir maçtı. Onlara bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Şehrimizi için takımımız için özel bir maçtı. Kazanmayı da çok istiyorduk. Bunu da açıkçası seyreden herkese hissettirdiğimizi düşünüyorum. Maça coşkulu ve arzulu başladık. Maçın başlarında bulduğumuz tartışmalı penaltı pozisyonu, genel olarak daha çok ikili mücadeleleri kazanan, ceza sahası içerisinde pozisyon üreten bizim olduğumuzu düşünüyorum. İlk yarının sonlarına doğru farklı bir ortaya koydular. Galatasaray maçında ortaya koydukları gibi bir oyun bekliyorduk. Onunu neticesinde oyunda taktiksel dokunuşlarda yaparak ikinci yarı önde oynamayı istedik. Bunun karşılığını da zaman zaman aldık. Thiam'ın ikinci yarının başında kaçırdığı pozisyon maçın en net pozisyonuydu. Gol olsaydı bizim adımıza oyun farklı yere gidebilirdi. Birçok parametrede rakipten belirli oyunlarla üstün oynadığımız maç. Bir türlü finali yapamadık. Başakşehir iyi oyunculardan kurulu bir takım. Her şeye rağmen bugün kazanmaya yakın olan tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

DİĞER
Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'dan karavan pozu geldi! "Serenay aurası diye bir şey var"
Ankara'daki kalleş saldırı sonrası HDP'den zaman ayarlı küstah tehdit! Çiğdem Kılıçgün Uçar: Türk milleti bedel ödemeye devam edecek
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için tarihi karar!
Kayseri'den beraberlik çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çağdaş Atan'a Kayseri'de şok tepki!
Kayseri'den beraberlik çıktı!
💥SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (2 Ekim)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 3 EKİM 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fiorentina 3 puanı 3 golle aldı! Fiorentina 3 puanı 3 golle aldı! 23:46
Çağdaş Atan: Milli ara bize çok iyi gelecek Çağdaş Atan: Milli ara bize çok iyi gelecek 23:36
Recep Uçar: Kazanmayı çok istiyorduk Recep Uçar: Kazanmayı çok istiyorduk 23:31
Göztepe evinde kazandı! Göztepe evinde kazandı! 22:46
Torino ile Verona yenişemedi! Torino ile Verona yenişemedi! 21:37
Monza'ya 3 puan için tek gol yetti Monza'ya 3 puan için tek gol yetti 21:27
Daha Eski
Altay'dan G.Saray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..." Altay'dan G.Saray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..." 21:04
Çağdaş Atan'a Kayseri'de şok tepki! Çağdaş Atan'a Kayseri'de şok tepki! 21:01
Fırtına'da hazırlıklar tam gaz devam ediyor Fırtına'da hazırlıklar tam gaz devam ediyor 20:08
Erik ten Hag'dan flaş Altay açıklaması! Erik ten Hag'dan flaş Altay açıklaması! 19:49
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için tarihi karar! UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için tarihi karar! 19:43
Barcelona genç yıldızı ile nikah tazeledi Barcelona genç yıldızı ile nikah tazeledi 19:38