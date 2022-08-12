Kayseri'de hedef zafer

Kayserispor ilk kez seyircisinin karşısına çıkacağı İstanbulspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak istiyor. Oyuncuları ile yakından ilgilenen Teknik Direktör Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında sergilenen futbolun devam etmesini istiyor.
Kayserisporilk kez seyircisinin karşısına çıkacağı İstanbulspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak istiyor. Oyuncuları ile yakından ilgilenen Teknik Direktör Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında sergilenen futbolun devam etmesini istiyor. Bireysel hatalardan uzak kalınması gerektiği üzerinde duran ve top hakimiyetinin kendilerinde olmasını isteyen Atan, oyuncularından memnun.