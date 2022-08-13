Kayserispor İstanbulspor’a hazır

Beşiktaş deplasmanında beraberliği uzatmalarda kaybeden Kayserispor, bugün evinde İstanbulspor'u yenerek siftah yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Attamah ve Kemen, kırmızı kart cezalısı Karimi İstanbul ekibi karşısında oynamayacak.
Beşiktaşdeplasmanında beraberliği uzatmalarda kaybeden Kayserispor, bugün evinde İstanbulspor'u yenerek siftah yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Attamah ve Kemen, kırmızı kart cezalısı Karimi İstanbul ekibi karşısında oynamayacak.