Haberler Kayserispor Kayserispor İstanbulspor’a hazır

Kayserispor İstanbulspor’a hazır

Beşiktaş deplasmanında beraberliği uzatmalarda kaybeden Kayserispor, bugün evinde İstanbulspor'u yenerek siftah yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Attamah ve Kemen, kırmızı kart cezalısı Karimi İstanbul ekibi karşısında oynamayacak.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Kayserispor İstanbulspor’a hazır
Beşiktaş deplasmanında beraberliği uzatmalarda kaybeden Kayserispor, bugün evinde İstanbulspor'u yenerek siftah yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Attamah ve Kemen, kırmızı kart cezalısı Karimi İstanbul ekibi karşısında oynamayacak.
DİĞER
Hande Soral ve İsmail Demirci’den oğulları Ali’yle eğlenceli poz! İsmail Demirci: İstediniz de vermedik mi?
8 yıllık aşkta mutlu son! Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun evlendi! Eşi Beatrice Lorena güzelliğiyle görenleri büyüledi
Bartra transferinde flaş gelişme! Görüşmelerde son durum...
Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayseri'de hedef zafer
Ghezzal Kartal'a hayat verdi!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
DOLAR NE KADAR OLDU?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Lemos şaşkınlığı! Taraftarlardan övgü geldi F.Bahçe'de Lemos şaşkınlığı! Taraftarlardan övgü geldi 01:40
Flaş Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi Flaş Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi 01:39
Buruk'un Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılacak mı? Buruk'un Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılacak mı? 01:38
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 01:28
Transferde kılıçlar çekildi! Cimbom'dan Sevilla'ya Victor Nelsson resti Transferde kılıçlar çekildi! Cimbom'dan Sevilla'ya Victor Nelsson resti 01:28
Abdullah Avcı: "Şampiyon şekilde devam ediyorlar" Abdullah Avcı: "Şampiyon şekilde devam ediyorlar" 01:25
Daha Eski
Fırtına galibiyete sevinemedi! Fırtına galibiyete sevinemedi! 01:24
Fırtına'da şok sakatlık! Ambulansla götürüldü Fırtına'da şok sakatlık! Ambulansla götürüldü 01:23
İşte Cornelius'un iptal edilen golü! İşte Cornelius'un iptal edilen golü! 01:23
G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu! G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu! 01:23
Beşiktaş'ta Fas duvarı! Beşiktaş'ta Fas duvarı! 01:23
G.Saray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov... G.Saray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov... 01:23