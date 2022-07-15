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SÜPER LİG HABERLERİ | Silviu Lung'dan Kayserispor'a veda!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ayrılık yaşandı. Rumen kaleci Silviu Lung, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 18:56
SÜPER LİG HABERLERİ | Silviu Lung'dan Kayserispor'a veda!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da sözleşmesi biten Rumen kaleci Silviu Lung, sarı-kırmızılı takıma veda etti.

Lung, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 5 yılın ardından formasını giydiği sarı-kırmızılı kulübe veda ettiğini belirtti.

Kayserispor'a başarı dileyen Lung, "5 yılın ardından veda zamanı geldi. Kayserispor taraftarlarına ve Kayseri halkına verdikleri destekten, misafirperverlikten ve nezaketi için teşekkür ediyorum. Kendimi evimde gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederim. Gelecekte kulübe büyük başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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