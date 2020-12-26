Haberler Kayserispor Pedro Henrique'den hakem kararlarına tepki!

'den hakem kararlarına tepki!

’un Brezilyalı futbolcusu hakem kararlarına tepki gösterdi. 30 yaşındaki futbolcu, "Hepimiz hata yapabilir ama bu kadarı fazla" dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:45
Pedro Henrique'den hakem kararlarına tepki!

Son haftalarda hakem kararları ile başı dertte olan 'da son oynanan maçı sonrası hakemin kararları teknik heyeti, futbolcuları, yöneticileri ve taraftarı çileden çıkardı.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu , Konyaspor maçında verilen ve verilmeyen kararlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, "Kulübümüze, başkanımıza saygı gösterin, taraftarımıza saygı gösterin. Hepimiz hata yapabiliriz. Ama bu kadar yeter. Bu harika ülkede futbolu mahvetmeyin lütfen" dedi.

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