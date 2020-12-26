Haberler Kayserispor Kayserispor'un kırmızı kart itirazını PFDK reddetti!

Kayserispor'un itirazını reddetti!

(), Aaron Lennon'un çift gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin Kayserispor'un yapmış olduğu başvuruya olumsuz yanıt verdi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 20:29
Kayserispor'un kırmızı kart itirazını PFDK reddetti!

() , 'un oyuncusu 'un çift gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebini reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada, Hes Kablo Kayserispor'un İttifak Holding Konyaspor ile yaptığı maçta ikinci sarı karttan gören Lennon'un başvurusunun incelendiği belirtilerek, "Kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak Hes Kablo Kayserispor Kulübü sporcusu Aaron Justin Lennon hakkında, somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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