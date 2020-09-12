Kayserispor'da son yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı

Süper Lig'de corona virüsü haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak bir personelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Hes Kablo Kayserispor'dan yeni bir haber geldi.

Hes Kablo Kayserispor'da son gerçekleştirilen Covid-19 testleri negatif çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "11 Eylül 2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.