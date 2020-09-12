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Haberler Kayserispor Kayserispor'da son yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı

Kayserispor'da son yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı

ekiplerinden 'da geçtiğimiz günlerde bir personelin corona virüsüne yakalandığı duyurulmuştu. Kulüp yaptığı açıklama ile son testlerin negatife döndüğünü bildirdi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 12:17
Kayserispor'da son yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı

'de corona virüsü haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak bir personelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran 'dan yeni bir haber geldi.

Hes Kablo Kayserispor'da son gerçekleştirilen Covid-19 testleri negatif çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "11 Eylül 2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.