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23 Ağustos 2020, Pazar
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Hedef ilk 10'a girmek

Hedef ilk 10'a girmek

ligi bu sezon ilk 10 sırada bitirmek istediklerini söyledi.

ligi bu sezon ilk 10 sırada bitirmek istediklerini söyledi. 5-6 transfer yapmayı amaçladıklarını kaydeden Bayram Bektaş, "Bütçemizi doğru kullanıp, minimum rakamlarla iyi bir kadro kurmayı hedefliyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
  1. 23.8.2020
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