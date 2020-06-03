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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Rövanşı da vermeyecek

Rövanşı da vermeyecek

Korona arası ilk maç olan - karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı cephe sürpriz peşinde

Korona arası ilk maç olan - karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı cephe sürpriz peşinde. İlk yarıda güçlü rakibini 1-0 yenen Kayserispor, 'de de rövanşı vermeyerek, ligde kalma yolunda moral kazanmak istiyor. Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı, "Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacağız. Hedefimiz puan veya puanlar" dedi.
  1. 3.6.2020
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