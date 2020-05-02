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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Situm ailesinden renkli görüntüler

Situm ailesinden renkli görüntüler

'un devre arası kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Situm, corona virüsü sürecinde zamanının büyük bir bölümünü ailesi ile birlikte evde kalarak geçiriyor.

'un devre arası kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Situm, corona virüsü sürecinde zamanının büyük bir bölümünü ailesi ile birlikte evde kalarak geçiriyor. Situm, bu sürede hem eşi Nika Situm, hem de oğlu ile birlikte eğlenceli vakit geçiren Situm, çizgi kahramanlara özendi. Hırvat futbolcu yüzüne maskesi çizerken, eşi Nika'nın yüzüne Spiderman, oğluna ise Süperman maskesi çizip sosyal medyadan paylaştı.
  1. 2.5.2020
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