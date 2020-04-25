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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Enver Cenk temsil edecek

Enver Cenk temsil edecek

'un gurbetçi ismi , 2020 E-Spor Turnuvası'na katılacak.

'un gurbetçi ismi , 2020 E-Spor Turnuvası'na katılacak. Sarıkırmızılı ekipten yapılan duyuruda, "Futbolcumuz Enver Cenk Şahin, Kulüpler Birliği'nin düzenleyeceği FIFA 2020 E-Spor Turnuvasına Kulübümüzü temsilen katılacaktır" ifadesinde bulunuldu. Turnuvada eşleştirmeler 30 Nisan Perşembe günü yapılacak. Maçlar ise 2-3 Mayıs'ta oynanacak.
  1. 25.4.2020
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