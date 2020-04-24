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24 Nisan 2020, Cuma
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‘Ne istiyorsam onu yaparım’

‘Ne istiyorsam onu yaparım’

'de son olarak forması giyen Adebayor, koronavirüs nedeniyle bağış yapmaması eleştirilerine yanıt verdi. Togolu golcü, "Bağış yapmıyorum. Ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum, ne yemek istiyorsam onu yiyorum ve en önemli olan bu" dedi.

'de son olarak forması giyen Adebayor, koronavirüs nedeniyle bağış yapmaması eleştirilerine yanıt verdi. Togolu golcü, "Bağış yapmıyorum. Ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum, ne yemek istiyorsam onu yiyorum ve en önemli olan bu. Ne yazık ki değilim, Samuel Eto'o da değilim. Her zaman yapmak istediğimi yapacağım" dedi
  1. 24.4.2020
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