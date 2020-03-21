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21 Mart 2020, Cumartesi
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’den çıkış yok!

Kayseri’den çıkış yok!

, liglerin ertelenmesinin ardından futbolcularına izin verdi. tarihine kadar izin yapacak olan teknik heyet ve futbolculara, çıkış yasağı getirildi.

, liglerin ertelenmesinin ardından futbolcularına izin verdi. tarihine kadar izin yapacak olan teknik heyet ve futbolculara, çıkış yasağı getirildi. Asbaşkan Mustafa Tokgöz, teknik heyet ve futbolculara izin dönüşü tek tek virüs taraması yapılacağını belirtti.

  1. 21.3.2020
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