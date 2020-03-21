Kayseri’den çıkış yok!

Kayserispor, liglerin ertelenmesinin ardından futbolcularına izin verdi. 23 Mart tarihine kadar izin yapacak olan teknik heyet ve futbolculara, yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Asbaşkan Mustafa Tokgöz, teknik heyet ve futbolculara izin dönüşü tek tek virüs taraması yapılacağını belirtti.