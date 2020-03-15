Robert Prosinecki: 3 puan bize rahat bir nefes aldırdı
Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor, puanını 22'ye yükseltti ve kümede kalma umutlarını artırdı.
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konulan Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, aldıkları 3 puanın kendilerine rahat bir nefes aldırdığını kaydederek, "Her şeyden önemli aldığımız 3 puandı. Ligdeki durumumuz açısından bugün maçla ilgili her şeyi konuşmadan önce 3 puanı konuşmamız gerekiyor. 3 puan bize rahat bir nefes aldırdı diyebilirim bu yarışta. İnanılmaz bir ilk yarı oynadık. Etkileyici, belki de sezonun en iyi ilk yarısını oynadı Kayserispor bugün. Belki Mensah penaltıyı atsaydı maç 3-0 olacaktı, tamamen maçı koparmış olacaktık. Fakat olmadı. İkinci yarı rakibimiz geri dönüş için çabaladı. 2-1'i yakaladılar, fazla fırsat verdik. Lung gerçekten iyi kurtarışlar yaptı. Ama asıl önemli olan gösterdiğimiz mücadele ruhu ve savaş. Gerçekten takımım, tüm oyuncularım maç boyunca ellerinden geleni yaptılar ve savaştılar. 3 puan aldığımız için mutluyuz" dedi.
- 15.03.2020
- Kayserispor - Yeni Malatyaspor karşılaşmasından dikkat çeken kareler
- Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de olanlar oldu! 8 isim...
- Harun Tekin'in taç atışı olay oldu! ''Haftaya sol bek oynasın''
- Spor yazarları Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
- Hüseyin Çimşir'den Başakşehir kararı! Sörloth...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Robert Prosinecki: 3 puan bize rahat bir nefes aldırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.