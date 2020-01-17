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17 Ocak 2020, Cuma
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’in lisansı çıktı

Enver Cenk Şahin’in lisansı çıktı

, gurbetçi futbolcu ile 6 aylık sözleşme yaptı.

, kanat oyuncusu ile 6 aylık sözleşme yaptı. 6 aylığına anlaşılan oyuncunun lisans işlemleri tamamlandı. Kupa maçında lisansı çıkartılmadığı için forma giyemeyen Enver Cenk Şahin, Aytemiz Alanyaspor maçında kadroya alınacak.

ENVER CENK ŞAHİN KİMDİR?
22 Eylül 1994 yılında doğdu. doğumlu. Orta saha ve Kanat mevkilerinde oynuyor. Futbola alt yapısında başladı. Medipol Başakşehir yaş gruplarında oynadıktan sonra A takıma yükseldi. A takımdaki futbolu ile 2016-2017 sezonunda 'nın St. Pauli takımına oldu. 3 yıl oynadıktan sonra Ingolstadt takımına transfer oldu. Sezon başında yeniden St. Pauli takımına dönen 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Enver Cenk, bu sezon sadece 1 maçta (23 dakika) görev yapmıştı. Enver Cenk Şahin, 182 maçta 23 kez gol atarken 42 sarı kart 2 kırmızı kart gördü.

  1. 17.01.2020
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