Bilal Başacıkoğlu Kayserispor’a veda etti
İstikbal Mobilya Kayserispor’da geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan gurbetçi futbolcu Bilal Başacıkoğlu, sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı takıma veda etti.
Kayserispor'da geçtiğimiz günlerde teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu sözleşmesini tek taraflı fesih etti.
Sosyal paylaşım sitesi üzerinden açıklama yapan Başaçıkoğlu, "Kulüp için elimden gelen her şeyi yaptım. Ta ki artık kulübün benden desteğini çektiğini hissedene kadar. Doğruluğu hatta bir kaynağı dahi olmayan haberlerle suçlandım. Dışarı yansımayan birçok olumsuz gelişme durumu bu noktaya getirdi. Kulüp bu durumdayken bu olumsuzluklardan bahsetmek istemem, kendime yakıştıramam. Her iki taraf adına da bir son olması en doğrusu diye düşünüyorum. Kayseri'de hayat boyu görüşeceğim birçok arkadaşlık edindim. Kayseri şehri benim için hep özel kalacak, aynı şekilde taraftar da. Oyuncular gelir, gider her zaman kulüp ve arma baki kalır. Bu köklü ve güzide kulüp bir ivmeyi yakalayacak ve yukarıya tırmanmayı başaracaktır. Bu şehir ve bu taraftar daha güzel günleri hak ediyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın" dedi.
- 10.12.2019
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Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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