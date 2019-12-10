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10 Aralık 2019, Salı
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’a etti

Bilal Başacıkoğlu Kayserispor’a veda etti

İstikbal Mobilya ’da geçtiğimiz günlerde bırakılan gurbetçi futbolcu , sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı takıma etti.

'da geçtiğimiz günlerde teknik heyetin raporu doğrultusunda bırakılan sözleşmesini tek taraflı fesih etti.

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden açıklama yapan Başaçıkoğlu, "Kulüp için elimden gelen her şeyi yaptım. Ta ki artık kulübün benden desteğini çektiğini hissedene kadar. Doğruluğu hatta bir kaynağı dahi olmayan haberlerle suçlandım. Dışarı yansımayan birçok olumsuz gelişme durumu bu noktaya getirdi. Kulüp bu durumdayken bu olumsuzluklardan bahsetmek istemem, kendime yakıştıramam. Her iki taraf adına da bir son olması en doğrusu diye düşünüyorum. Kayseri'de hayat boyu görüşeceğim birçok arkadaşlık edindim. Kayseri şehri benim için hep özel kalacak, aynı şekilde taraftar da. Oyuncular gelir, gider her zaman kulüp ve arma baki kalır. Bu köklü ve güzide kulüp bir ivmeyi yakalayacak ve yukarıya tırmanmayı başaracaktır. Bu şehir ve bu taraftar daha güzel günleri hak ediyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın" dedi.

  1. 10.12.2019
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