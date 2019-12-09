Kayserispor'da Nurettin Korkmaz ameliyat oldu
İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçtiğimiz hafta içinde oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde sol dizinde yırtık oluşan ve sezonu kapatan Nurettin Korkmaz, İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat oldu.
Süper Lig'de son sırada bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası'nda oynanan Manisa FK maçının 39'uncu dakikasında çapraz bağları kopan ve menüsküsünde yırtık oluşan Nurettin Korkmaz, İstanbul'da bugün ameliyat edildi.
Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Temel, sezonu kapatan Nurettin Korkmaz'ı hastanede ziyaret etti. Genç futbolcu hastanede taraftara da "En kısa sürede iyileşip yeşil sahalara dönmek istiyorum. Ameliyatım başarılı geçti" mesajını gönderdi.
- 09.12.2019
- Güncelleme: 09.12.2019 21:19
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Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Yorum
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Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
Kayserispor'da Nurettin Korkmaz ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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