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09 Aralık 2019, Pazartesi
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'da ameliyat oldu

Kayserispor'da Nurettin Korkmaz ameliyat oldu

İstikbal Mobilya 'da geçtiğimiz hafta içinde oynanan  mücadelesinde sol dizinde yırtık oluşan ve sezonu kapatan , 'da özel bir hastanede ameliyat oldu.

'de son sırada bulunan İstikbal Mobilya 'da geçtiğimiz hafta 'nda oynanan FK maçının 39'uncu dakikasında çapraz bağları kopan ve menüsküsünde yırtık oluşan , 'da bugün ameliyat edildi.



Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Temel, sezonu kapatan Nurettin Korkmaz'ı hastanede ziyaret etti. Genç futbolcu hastanede taraftara da "En kısa sürede iyileşip yeşil sahalara dönmek istiyorum. Ameliyatım başarılı geçti" mesajını gönderdi.

  1. 09.12.2019
  2. Güncelleme: 09.12.2019 21:19
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