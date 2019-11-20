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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Kayserispor’da Mensah sevinci

Kayserispor’da Bernard Mensah sevinci

’un Ganalı orta saha oyuncusu Mensah, maçında sahada olacak.

ekiplerinden 'da Mensah'dan sevindiren haber geldi. Sakatlığı nedeniyle geçen haftayı takımdan ayrı düz koşu yaparak geçiren başarılı orta saha oyuncusu sakatlığını tamamen atlattı.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Bernard Mensah'ın Pazar günü oynanacak olan Demir Grup maçında forma giyecek.

  1. 20.11.2019
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