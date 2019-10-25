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25 Ekim 2019, Cuma
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Kayserispor'da Djedje krizi

Kayserispor'da Djedje krizi

'da yabancı futbolcularından kadro dışı bırakılan Djedje, "Benim hakkımda uydurmayın. Daha 1 hafta önce geldiniz" açıklaması yaptı.

'un yabancı futbolcularından Dja Djedje, sitesindeki hesabından açıklama yaptı. Gün içerisinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına "Benim için Djedje defteri kapanmıştır. Onu takımda istemiyorum" diye açıklama yapan teknik direktör 'ya cevap niteliğinde bir açıklama geldi.

Djedje, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Sakin kalıyorum ve size hiç cevap vermiyorum. Benim hakkımda gazetecilere konuşmayın. Beni bitirmeye veya benim hakkımda bir şeyler uydurmaya çalışmayın. Daha 1 hafta önce geldiniz. O yüzden, benim hakkımda yanlış bilgileriniz varsa rica ediyorum konuşmayın" açıklaması yaptı.
  1. 25.10.2019
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