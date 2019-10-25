Kayserispor'da Djedje krizi
İstikbal Mobilya Kayserispor'da yabancı futbolcularından kadro dışı bırakılan Djedje, "Benim hakkımda uydurmayın. Daha 1 hafta önce geldiniz" açıklaması yaptı.
Djedje, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Sakin kalıyorum ve size hiç cevap vermiyorum. Benim hakkımda gazetecilere konuşmayın. Beni bitirmeye veya benim hakkımda bir şeyler uydurmaya çalışmayın. Daha 1 hafta önce geldiniz. O yüzden, benim hakkımda yanlış bilgileriniz varsa rica ediyorum konuşmayın" açıklaması yaptı.
- 25.10.2019
- Emre'den tarihi karar! Bunu kimse beklemiyordu
- Galatasaray-Real Madrid maçında olay diyalog: Söylediklerimi anlıyor musun?
- Galatasaray'da iki yıldızdan Fatih Terim'e flaş tepki!
- Muslera'nın golde hatasının olmadığı bilimsel olarak kanıtlandı
- Galatasaray'da Falcao ile ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı!
-
Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
-
Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
-
Şenol Güneş’e yer sofrası
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Krosnadara veriyorsunuz yemeği hoş karşılıyorsunuz onlarda bizi yenip gidiyor tabi.biraz sert olun :)
Kayserispor'da Djedje krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.