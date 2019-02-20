Deniz Türüç oğlu ile top oynadı
20 Şubat 2019, Çarşamba
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oğlu ile top oynadı

Deniz Türüç oğlu ile top oynadı

'un başarılı orta saha oyuncusu , antrenmanda 5 yaşındaki oğlu Ayden ile top oynadı.

'un antrenmanına futbolcu , oğlu Ayden ile birlikte katıldı. Babası Deniz Türüç ile top oynayan Ayden, zaman zaman diğer futbolcuların şakalarına maruz kaldı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanın ardından Türüç, oğluyla birlikte tesislerden ayrıldı.

  1. 20.2.2019 19:33
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