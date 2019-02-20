Deniz Türüç oğlu ile top oynadı
İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç, antrenmanda 5 yaşındaki oğlu Ayden ile top oynadı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Atiker Konyaspor antrenmanına futbolcu Deniz Türüç, oğlu Ayden ile birlikte katıldı. Babası Deniz Türüç ile top oynayan Ayden, zaman zaman diğer futbolcuların şakalarına maruz kaldı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanın ardından Türüç, oğluyla birlikte tesislerden ayrıldı.
- 20.2.2019 19:33
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