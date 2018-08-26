Kayseri'de gol sesi yok!
İki sarı-kırmızılı takımın mücadelesinde gülen çıkmadı. Yeni Malatyaspor 7 puanla liderliğini sürdürürken, Kayserispor ise evinde aldığı bu sonuçla 5. sırada kaldı
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile yenişemedi: 0-0. 2. dakikada Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Guilherme'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Pereira'nın ortasında, altıpas içerisine koşu yapan Boutaib'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta gitti. 7. dakikada Adem Büyük'ün kafayla indirdiği topa hareketlenen Aleksic'in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi. 57. dakikada sol kanattan Deniz Türüç'ün etkili ortasına koşu yapan Bilal Başacıkoğlu'nun arka direkte kayarak yaptığı vuruşta, top auta çıktı. 79. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortası sonrası iyi yükselen Umut Bulut'un kafa şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı. Maç 0-0 sona erdi.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
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