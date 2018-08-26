Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile yenişemedi: 0-0. 2. dakikada Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Guilherme'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Pereira'nın ortasında, altıpas içerisine koşu yapan Boutaib'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta gitti. 7. dakikada Adem Büyük'ün kafayla indirdiği topa hareketlenen Aleksic'in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi. 57. dakikada sol kanattan Deniz Türüç'ün etkili ortasına koşu yapan Bilal Başacıkoğlu'nun arka direkte kayarak yaptığı vuruşta, top auta çıktı. 79. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortası sonrası iyi yükselen Umut Bulut'un kafa şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı. Maç 0-0 sona erdi.