Kayseri'de gol sesi yok! – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Kayseri'de gol sesi yok!

    Kayseri'de gol sesi yok!

    İki sarı-kırmızılı takımın mücadelesinde gülen çıkmadı. 7 puanla liderliğini sürdürürken, ise evinde aldığı bu sonuçla 5. sırada kaldı

    'in 3. haftasındaki , ile yenişemedi: 0-0. 2. dakikada Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Guilherme'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Pereira'nın ortasında, altıpas içerisine koşu yapan Boutaib'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta gitti. 7. dakikada 'ün kafayla indirdiği topa hareketlenen Aleksic'in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi. 57. dakikada sol kanattan 'ün etkili ortasına koşu yapan 'nun arka direkte kayarak yaptığı vuruşta, top auta çıktı. 79. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortası sonrası iyi yükselen 'un kafa şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı. Maç 0-0 sona erdi.

    1. 26.8.2018
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