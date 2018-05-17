Kayseri’de Ertuğrul Sağlam sürprizi! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’de sürprizi!

    Kayseri’de Ertuğrul Sağlam sürprizi!

    Sumudica’yla yolları ayıran sarı-kırmızılılar ’la anlaştı.

    Flaş bir şekilde Marius Sumudica'yı gönderen , yerine eski çalıştırıcısı Ertuğrul Sağlam'la anlaştı. Sezon başında Yeni 'yı çalıştıran, ayrılığı sonrasında 'da Tractor Sazi'ye geçen Sağlam, geçtiğimiz günlerde burada da görevini bırakmıştı. Kayseri'ye en parlak dönemini yaşatan teknik direktör olan 'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı.
    1. 17.5.2018
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