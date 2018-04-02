Çelik, Kayserispor'a verdiği sözü tuttu – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Çelik, 'a verdiği sözü tuttu

    Çelik, Kayserispor'a verdiği sözü tuttu

    Başkanı , 'un yarım kalan tesislerinin ihalesinin 3 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

    Başkanı , sarı-kırmızılı camiaya yeni tesislerle ilgili müjde verdi. Başkan Çelik, "Yarım kalan tesislerimiz vardı. Ayın 3'ünde ihalesi var. Orayı da inşallah kısa zamanda bitirip Kayserililerin, Kayserisporluların hizmetine sunmuş olacağız. Nisan ayı bereketiyle birlikte geliyor. İnşallah spor ve sporcu gelişimi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi.

    Kulübü Başkanı Erol Bedir ise, idare binası olarak ve futbolcular için yapılan iki blok halinde yarım kalan tesis inşaatı olduğunu hatırlatarak, "Geçen sene başkanın vermiş olduğu söz vardı. Çalışmalar bitti. Sağ olsun başkan tamamlanacağına söz vermişti sözünü yerine getirdi. 120 gün süresi var bildiğim kadarıyla. Yeni sezona oyuncular dana nezih bir ortama kavuşacaklar" diye konuştu.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:13
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