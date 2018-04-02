Çelik, Kayserispor'a verdiği sözü tuttu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor'un yarım kalan tesislerinin ihalesinin 3 Nisan'da yapılacağını açıkladı.
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ise, idare binası olarak ve futbolcular için yapılan iki blok halinde yarım kalan tesis inşaatı olduğunu hatırlatarak, "Geçen sene başkanın vermiş olduğu söz vardı. Çalışmalar bitti. Sağ olsun başkan tamamlanacağına söz vermişti sözünü yerine getirdi. 120 gün süresi var bildiğim kadarıyla. Yeni sezona oyuncular dana nezih bir ortama kavuşacaklar" diye konuştu.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:13
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F.Bahçe'den tarihi karar!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Olmazsa üste para verip hepsini gönderme kararı alsaydınız , ya da ne güzel şampiyon olamıyorsunuz pirimide verin
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Fırat Aydınus'tan şok karar! Pereira ve Selçuk İnan...
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AYDINTRABUS GS HAKEMİ DE YENDİ. HAKEME FIRSAT TANIMADI.FIRSAT TANISAYDI GS KESİN MAĞLÜPTÜ.
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Seyrantepe'den vurdu Bakırköy'de gol oldu
Toplam 6
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ÇEPNİOĞLU Kuckanın geldi geleli tek olumlu haraketi ama bir işe yaramadı. 2,5 m € 'luk gol de denebilir.
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