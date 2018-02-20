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    20 Şubat 2018, Salı
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    İlk 5’ten vazgeçmedik

    İlk 5’ten vazgeçmedik

    Süper Lig’in flaş ekibi ’da Başkan , deplasmandaki 2-1’lik Antalyaspor mağlubiyetine rağmen ligde koydukları ilk 5 hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı

    SÜPER Lig'in flaş ekiplerinden Kayserispor, 3 maçlık yenilmezlik serisine Antalya deplasmanında 2-1'lik yenilgiyle veda etti. Başkan Erol Bedir, ligin özellikle 2. yarıda sürprizlere gebe olduğunun altını çizerken, "Ev sahibi takım için ölüm kalım maçıydı. İstemediğimiz bir yenilgi aldık. Ancak, bunun telafisi mümkün. İkinci devrede takımlar noksanlarını giderip, ara transferle kadrolarını güçlendirdi. Takımlar birbirini daha iyi tanıma olanağı buldu. Özellikle kümede kalma mücadelesi veren takımlar daha fazla direnç göstermeye başladı. Puan cetvelinin alt sıralarındaki takımların gösterdiği olağanüstü bu çaba da puan cetvelini ister istemez etkiledi. Bize gelince, hedef olarak koyduğumuz ilk 5 içinde olmayı sürdürmek ve rahat bir nefes almak için Kasımpaşa karşılaşmasını kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:57
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