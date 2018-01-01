Kayseri’nin gücü taraftarı
Kayserispor, ilk yarıda seyirci sayısını geçen yıla göre en fazla artıran takım oldu. Sarı-kırmızılılar, 3 bin 900’den 20 bin 690 ortalamaya çıktı
Halkla Bütünleştik
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, taraftara yönelik projeler sayesinde Kayserispor'da herkesin nefesini birleştirdiklerini söyledi. Bedir, "Yönetimdeki arkadaşlarımız başta Kapalı Kale olmak üzere taraftar gruplarımızla iyi diyalog içine girdi. Kayseri halkı ile bütünleştik" dedi.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:08
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"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
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Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
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