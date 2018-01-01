 Kayseri’nin gücü taraftarı – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Kayseri’nin gücü taraftarı

    Kayseri’nin gücü taraftarı

    , ilk yarıda seyirci sayısını geçen yıla göre en fazla artıran takım oldu. Sarı-kırmızılılar, 3 bin 900’den 20 bin 690 ortalamaya çıktı

    Süper Lig'de 5. sırada yer alan ve ikinci yarıda da en az 25 puan almayı hedefleyen , ilk yarıda seyirci sayısını geçen yıla göre en fazla artıran birinci takım oldu. Bir sezon önce ortalama 3 bin 900 futbolsevere oynayan sarı-kırmızılılar bu sezon 20 bin 690 seyirci ortalamasını yakaladı. Sarı-kırmızılılar ilk yarıda evinde en çok seyirciyi 30 bin 800 ile Beşiktaş maçında gördü. Kapasitesi 33 bin olan Kadir Has Stadı'nda polis ve özel güvenlik tarafından tribünlerdeki bazı bloklar güvenlik nedeniyle kapatılırken, aksi durumda stattaki tüm biletler satılmış olacaktı.

    Halkla Bütünleştik
    Kayserispor Başkanı Erol Bedir, taraftara yönelik projeler sayesinde Kayserispor'da herkesin nefesini birleştirdiklerini söyledi. Bedir, "Yönetimdeki arkadaşlarımız başta Kapalı Kale olmak üzere taraftar gruplarımızla iyi diyalog içine girdi. Kayseri halkı ile bütünleştik" dedi.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:08
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