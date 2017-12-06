Sarı-kırmızılı takımın, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Sumudica, "Çok büyük bir takıma karşı oynayacağız. Çok zor bir maç olacak. Geçen sezonun şampiyon takımı. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmış bir ekip. Türkiye'nin en iyi hocalarından biri tarafından idare ediliyor. Bizim de kaybedecek bir şeyimiz yok, sahaya çıkıp her şeyimizi vereceğiz." diye konuştu.

Futbolculardan Cristian Sapunaru ve Tiago Lopes'in hafif sakatlıklarının bulunduğunu ancak maç gününe kadar iyileşmelerini beklediğini aktaran Sumudica, "Aytemiz Alanyaspor maçından sonra olaylar oldu, iki oyuncumuz disiplin kuruluna sevk edildi. Bunların durumunu yarın öğreneceğiz. Benim anlamadığım bir şey var, kimseyle savaşa girmek istemiyorum, ağız dalaşına girip kavga etmek istemiyorum ama bu durumu gerçekten anlayamıyorum. Oyuncularımın ismi kavga edenler listesine yazılmış. Federasyonun kararından sonra ona göre kadromuzu kuracağız." ifadelerini kullandı.

- "Benim kişiliğim böyle, beni değiştiremezsiniz"

Aytemiz Alanyaspor maçında kavgayı başlatan tarafın rakip takım oyuncuları olduğunu savunan Sumudica, şunları kaydetti:

"Maçtan sonra da söyledim, biz sahada taraftarlarımızla galibiyeti kutlarken onların soyunma odasına gitmek için zamanı vardı. Ancak orada beklediler, takımımı provoke ettiler, üzerimize yürüdüler, beni, oyuncularımı tahrik ettiler. Kavga etmek istesem benim de elim, ayağım var ama ben boksör değilim. Buraya kavga ederek para kazanmaya gelmedim. Futbol oynatarak alnımın teriyle para kazanmaya geldim. Dediğim gibi, soyunma odasına gitmediler, beklediler sonuçları ortada, siz de görüyorsunuz. Sürekli tiyatro oynadığım hakkında basında bazı şeyler duyuyorum, agresifliğim hakkında dalga geçiyorlar. Açsınlar 10 sene önceki videolara baksınlar, eski takımımı yönetirken de böyle agresifim, şimdi de aynıyım. Buraya tiyatro yapmaya gelmedim. Benim kişiliğim böyle, beni değiştiremezsiniz."

- Umut Bulut: "Gol ya da goller atmak için elimden geleni yapacağım"

Kayserispor'un takım kaptanı Umut Bulut da Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanıp sahadan galibiyetle ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Takım olarak iyi bir futbol ortaya koyduklarını ifade eden Umut Bulut, "Evimizde oynayacağız. Her zamanki gibi iyi mücadele edip zorlu Beşiktaş maçında 3 puan almayı hedefliyoruz. Bir puan da bizim için iyi olur diye düşünüyorum ama 3 puan için oynayacağız. Taraftarımızın desteğiyle, yüzümüzün akıyla bu maçtan çıkarız. Bu maçta da gol ya da goller atmak için elimden geleni yapacağım. Öncelikle maçta iyi futbolla taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Beşiktaş maçı hazırlıkları

Kayserispor, Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı takım, haftanın ilk antrenmanını kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kulüp tesislerindeki kapalı halı sahada gerçekleştirdi. Sumudica yönetimindeki idmanda futbolcular, koşunun ardından kondisyon ve dar alanda pas çalışması yaptı.