Kayserispor'dan Başakşehir'e gözdağı

Bedir, ''Futbolda intikam almak gibi iddialı sözler olmaz ama, Başakşehir ligde yenemediğimiz takımlardan birisi. Kendi evimizdeki maçı kazanarak şeytanın bacağını kırmak ve zirve yarışını sürdürmek istiyoruz'' diye konuştu. Erol Bedir, teknik direktör Marius Sumudica'nın Gana Milli Takım kampından hafif sakatlıkla dönen Asamoah Gyan'ı ve kaleci Silviu'yu başkent deplasman maçı kadrosuna riske girmemek adına almadıklarını söyledi.



KAYSERİSPOR'A 2 TÜRLÜ AYIP EDİLDİ

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, maç sonrası sarı kırmızılı kulübün fahri başkanı Çevre ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki ile kendisine iki türlü ayıp edildiğini söyledi.



Erol Bedir, ''Sayın Bakan maç sonrası güvenlik sorumlusundan izin alarak Kayserispor soyunma odasına, bizimle birlikte teknik direktörümüz ve oyuncuları kutlamak için indi. Kendisine izin verildi. Verilmeseydi zaten soyunma odasına inmezdi. Ancak, sorun korumalarda çıktı. Siz Bakanı alıyorsanız onu korumakla görevli koruma müdürünü de yanında almak zorundasınız. Özhaseki Bakan, kabinede Başbakan ve İçişleri Bakanından sonra korunmasına özen gösterilen Bakanlardan birisi. Korumasız gezmesi ve adım atması kanunen mümkün değil. Hem Bakana izin verildi. Hem de koruma müdürü içeri alınmadı. Bana gelince, kulüp başkanları bir yıldan bu yana akredite kartı takmıyor. Sorulması halinde kimliklerini gösteriyorlar. Üstelik güvenlik sorumlusu bana ''Buyurun sayın başkan'' demesine karşın oradaki güvenlikçiler beni de akreditasyon kartınız yok diye almak istemedi. Böyle saçmalık olmaz. Oldukça rahat bir ortamda bir kaç kendini bilmez, bir bardak suda fırtına koparttı. Bakana, bana ve koruma müdürüne ayıp edildi. Durum bundan ibarettir'' şeklinde konuştu.