Sumudica'dan Fenerbahçe'yi karıştıracak sözler

Fenerbahçe-Kayserispor arasında oynanan karşılaşma bu sezona damga vuracak maçlardan biri olacak gibi görünüyor. Galatasaray'ın yenildiği haftada puan cetvelinde büyük sıçrama yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, 3-1 öne geçtiği Kayseri'ye 90+5'te takıldı. Maç sonu büyük sevinç yaşayan Kayseri ile adeta yıkılan Fenerbahçe vardı. Kadıköy'den bir puan çıkarmayı başaran sarı-kırmızılıların teknik direktörü Marius Sumudica sıcağı sıcağına SABAH'a konuştu. Rumen hoca, Süper Lig'den, Türkiye'ye, yabancı sınırından, video hakeme kadar pek çok konuda sorularımızı yanıtladı. İşte en çarpıcı bölümler:



KOCAMAN EKMEĞİMİZE YAĞ SÜRDÜ

"F.Bahçe karşısında harika bir atmosfer vardı. 3-1'den geri döndük. Daha iyisi olamazdı. Son 15 dakika riske girdim, stopere de ileri çık dedim. Futbolda risk almazsanız sonuç gelmez, ben de risk aldım. Şaşırdığım nokta Valbuena'nın çıkması oldu. Fenerbahçe'den birini çıkarmak hakkım olsa Valbuena'yı çıkarırdım. Aykut Kocaman ekmeğimize yağ sürdü. Maçlarda heyecanımı bazen frenleyemiyorum. Son anda gelen gol beni çok sevindirdi. Kendimi sahada buldum. Futbolculardan biri gol sevincinde arkamdan tekme attı, pantolonumu yırttı."



VALBUENA BİZDE OLSUN DİYEMEM

"F.Bahçe ile son karşılaştığım dönemde Sow, Kuyt, Alex gibi isimler kadrolarındaydı. 5 yıl geçti ve çok daha ciddi transferler yaptılar. Buna rağmen puanla ayrılmak çok kıymetliydi." "Valbuena Kayserispor'da olsun diyemiyorum. Bireyler çok önemli olmuyor, oyuncu grubunun sahada ne yaptığı önemli. Bireyler yıldız olsa da sahada birliktelik olmazsa anlamı yok." "Futbolun sahada oynandığını savunanlardanım. Günümüz teknoloji devri ama işin içine video girecekse FIFA, PES oynayalım. Bilgisayar futbolun doğasına aykırı. Futbolcu gibi hakem de insan ve hata yapabilir. Tek doğru olsun istiyorsak, o zaman robotlara maç oynatalım."



O PENALTIYI BEN ATSAM GOL OLURDU

"Aykut Kocaman'lı Fenerbahçe'ye karşı 2012 yılında da mücadele etmiştim. Şampiyonlar Ligi eleme maçıydı ve Vasliu ile rakip olmuştum. Yine Kadıköy'de 1-0 öndeydik ve son anlarda gol yiyip berabere kalmıştık. İç sahada 4- 1 kaybetmiştik. Trabzonspor'da bir oyuncunun kardeşi (N'Doye) o zaman bizdeydi. Maçta bir penaltı kaçırmıştı. Eğer ben vursaydım o topa kesin gol atardım."



Sabah