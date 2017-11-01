Sumudica'dan Fenerbahçe'yi karıştıracak sözler
KOCAMAN EKMEĞİMİZE YAĞ SÜRDÜ
"F.Bahçe karşısında harika bir atmosfer vardı. 3-1'den geri döndük. Daha iyisi olamazdı. Son 15 dakika riske girdim, stopere de ileri çık dedim. Futbolda risk almazsanız sonuç gelmez, ben de risk aldım. Şaşırdığım nokta Valbuena'nın çıkması oldu. Fenerbahçe'den birini çıkarmak hakkım olsa Valbuena'yı çıkarırdım. Aykut Kocaman ekmeğimize yağ sürdü. Maçlarda heyecanımı bazen frenleyemiyorum. Son anda gelen gol beni çok sevindirdi. Kendimi sahada buldum. Futbolculardan biri gol sevincinde arkamdan tekme attı, pantolonumu yırttı."
VALBUENA BİZDE OLSUN DİYEMEM
"F.Bahçe ile son karşılaştığım dönemde Sow, Kuyt, Alex gibi isimler kadrolarındaydı. 5 yıl geçti ve çok daha ciddi transferler yaptılar. Buna rağmen puanla ayrılmak çok kıymetliydi." "Valbuena Kayserispor'da olsun diyemiyorum. Bireyler çok önemli olmuyor, oyuncu grubunun sahada ne yaptığı önemli. Bireyler yıldız olsa da sahada birliktelik olmazsa anlamı yok." "Futbolun sahada oynandığını savunanlardanım. Günümüz teknoloji devri ama işin içine video girecekse FIFA, PES oynayalım. Bilgisayar futbolun doğasına aykırı. Futbolcu gibi hakem de insan ve hata yapabilir. Tek doğru olsun istiyorsak, o zaman robotlara maç oynatalım."
O PENALTIYI BEN ATSAM GOL OLURDU
"Aykut Kocaman'lı Fenerbahçe'ye karşı 2012 yılında da mücadele etmiştim. Şampiyonlar Ligi eleme maçıydı ve Vasliu ile rakip olmuştum. Yine Kadıköy'de 1-0 öndeydik ve son anlarda gol yiyip berabere kalmıştık. İç sahada 4- 1 kaybetmiştik. Trabzonspor'da bir oyuncunun kardeşi (N'Doye) o zaman bizdeydi. Maçta bir penaltı kaçırmıştı. Eğer ben vursaydım o topa kesin gol atardım."
Sabah
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:28
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Jardim: "İddiamız devam ediyor"
Toplam 6
Yorum
TTI İDDAA OYNAMIŞ HERALDE :)
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
TORTOR CANER TALİMAT DEĞİŞMEDEN ÖNCE ETMİŞTİ VE 6 MAÇ CEZA ALDI. BUNLAR TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLE BİLE ETTİ. BUNLARA 6 BİLE AZ. TFF YOK HÜKMÜNDE.
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
Ahmet22 Almanya Iste kaniti BJK ye oynanan oyunlar ani Yayinci Kurulusun görüntüleriyle Ceza verilecekti ,düpedüz BJK li oyunculara Kumpas kurup Cezalandiri
Sumudica'dan Fenerbahçe'yi karıştıracak sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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