 Fenerbahçe’ye gözdağı verdi – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe’ye gözdağı verdi

    Fenerbahçe’ye gözdağı verdi
    KAYSERİSPOR'UN deneyimli sol kanatı Güray Vural, pazartesi oynayacakları F.Bahçe maçı öncesi güçlü rakibine gözdağı verdi. Radyospor'a konuşan 29 yaşındaki futbolcu, "Takım olarak güzel bir sürecimiz var. Hem lig hem kupada güzel gidiyoruz. F.Bahçe deplasmanı zor bir deplasman fakat direnç göstereceğimizi düşünüyorum. F.Bahçe'nin şu andaki durumu aslında avantaj ama bu durumun dezavantajları da var. F.Bahçe seri galibiyetler istiyor. Bizim özgüvenimiz yerinde, umarım iyi bir sonuç alırız" dedi.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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