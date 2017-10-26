Kayserispor 90+4'te turladı!

44. dakikada Asamoah Gyan'ın golüyle devreye 1-0 önde giren Kayserispor, 63'de Kadir Turhan'ı durduramayınca skora denge geldi.



Kayserispor'un aradığı tur golü ise 90+4. dakikada Deniz Türüç'ten geldi ve sarı kırmızılılar bu golle Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.



Stat: Minareliçavuş

Hakemler: Süleyman Abay, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin



Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Ömer Gür, Ömer Çoban, Kadir Turhan, Metehan Çakal, Bekir Ozan Has (Dk. 71 Tugay Meşekoparan), Fatih Çakır, Berke Sağkan, Ogün Bayrak, Burak Şahin (Dk. 55 Mustafa Emre Can), Samet Taş



Kayserispor: Vedat Karakuş, Lopes, Levent Gülen, Kana Bıyık (Dk. 46 Kucker), Erkan Kaş, Espinoza, Boldrin (Dk. 55 Deniz Türüç), Stojiljkovic (Dk. 69 Badji), Güray Vural, Mujangi, Gyan



Goller: Dk. 44 Gyan, Dk. 90+3 Deniz Türüç (Kayserispor), Dk. 63 Kadir Turhan (Yeşil Bursa)

Sarı kartlar: Dk. 16 Kana Bıyık (Kayserispor), Dk. 32 Ömer Çoban, Dk. 89 Volkan Tercan (Yeşil Bursa)



