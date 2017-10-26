Kayserispor 90+4'te turladı!
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Kayserispor, deplasmanda TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Yeşil Bursa'yı 2-1 yenerek 5. tura yükseldi.
Türkiye Kupası 26 Ekim 2017, Perşembe
Güncelleme: 26 Ekim 2017, Perşembe 16:35
44. dakikada Asamoah Gyan'ın golüyle devreye 1-0 önde giren Kayserispor, 63'de Kadir Turhan'ı durduramayınca skora denge geldi.
Kayserispor'un aradığı tur golü ise 90+4. dakikada Deniz Türüç'ten geldi ve sarı kırmızılılar bu golle Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.
Stat: Minareliçavuş
Hakemler: Süleyman Abay, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin
Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Ömer Gür, Ömer Çoban, Kadir Turhan, Metehan Çakal, Bekir Ozan Has (Dk. 71 Tugay Meşekoparan), Fatih Çakır, Berke Sağkan, Ogün Bayrak, Burak Şahin (Dk. 55 Mustafa Emre Can), Samet Taş
Kayserispor: Vedat Karakuş, Lopes, Levent Gülen, Kana Bıyık (Dk. 46 Kucker), Erkan Kaş, Espinoza, Boldrin (Dk. 55 Deniz Türüç), Stojiljkovic (Dk. 69 Badji), Güray Vural, Mujangi, Gyan
Goller: Dk. 44 Gyan, Dk. 90+3 Deniz Türüç (Kayserispor), Dk. 63 Kadir Turhan (Yeşil Bursa)
Sarı kartlar: Dk. 16 Kana Bıyık (Kayserispor), Dk. 32 Ömer Çoban, Dk. 89 Volkan Tercan (Yeşil Bursa)
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