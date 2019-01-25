Kayakta bronz madalya
25 Ocak 2019, Cuma
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Kayakta

Kayakta bronz madalya

Milli sporcu , FIS 'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) 'nda, milli sporcu kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcunun Borovets 'nde yapılan yarışmada 41,86 FIS puanı ile kürsünün üçüncü basamağına çıktığı bildirildi.

Milli kayakçı Sıla Kara da Bulgaristan'ın Pamporovo Kayak Merkezi'nde düzenlenen FIS Yarışması'nda üçüncü olarak bronz madalya elde etmişti.

Organizasyonun teknik delegesi ve Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, kazandıkları madalyalardan dolayı milli sporcuları kutlayarak, "Türkiye Kayak Federasyonu olarak uluslararası müsabakalarda başarılı olmak için çok çalışıyoruz. Bu başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

  1. 26.1.2019 01:35
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