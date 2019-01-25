Kayakta bronz madalya
Milli sporcu Tiriel Luka Abramovic, Alp Disiplini FIS Boro Kupası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.
Bulgaristan'da düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Boro Kupası'nda, milli sporcu Tiriel Luka Abramovic bronz madalya kazandı.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcunun Borovets Kayak Merkezi'nde yapılan yarışmada 41,86 FIS puanı ile kürsünün üçüncü basamağına çıktığı bildirildi.
Milli kayakçı Sıla Kara da Bulgaristan'ın Pamporovo Kayak Merkezi'nde düzenlenen FIS Yarışması'nda üçüncü olarak bronz madalya elde etmişti.
Organizasyonun teknik delegesi ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, kazandıkları madalyalardan dolayı milli sporcuları kutlayarak, "Türkiye Kayak Federasyonu olarak uluslararası müsabakalarda başarılı olmak için çok çalışıyoruz. Bu başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
- 26.1.2019 01:35
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Kayakta bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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