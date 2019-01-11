Spor A.Ş. şampiyonlar çıkarmaya devam ediyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü, birçok branşta olduğu gibi kayakta da şampiyonlar çıkarmaya devam ediyor.
Spor A.Ş. Kayak Takımı "Kayak Slalom İl Birinciliği" müsabakaları sonucu takım halinde birinci oldu.
Erciyes-Hacılar Kapı Kayak Pisti'nde yapılan "Kayak Slalom İl Birinciliği" yarışmasına 15 kulüpten 235 sporcu katıldı. İki gün süren yarışmalar sonucunda Spor A.Ş. Kayak Takımı 12 madalya ile birinci olma başarısını gösterdi.
Kayak Slalom İl Birinciliği'nde Sspor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Bayanlarda Melis Çıklabakkal, Erkekler de Osman Köküm kendi kategorilerinde birinci olarak altın madalya kazanmışlardı.
- 11.1.2019 11:20
- Güncelleme: 11.1.2019 11:32
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
dobra dobra beşiktaşa geldi diye iyi şeyler söylemek lazım demek. yusuf efendi Trabzon nerenin takımıydı acaba? orda oynarken buraka sövmek serbestmiydi
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
murat1903 çıktıgın hermaçtan yuhalanırsın inşallah
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Ekuban bizim!
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah elimizden kaçırmayız ? Yoksa seneye fiyatı 5 ' e katlar ?
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