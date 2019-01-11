Spor A.Ş. şampiyonlar çıkarmaya devam ediyor
11 Ocak 2019, Cuma
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Spor A.Ş. şampiyonlar çıkarmaya devam ediyor

Spor A.Ş. şampiyonlar çıkarmaya devam ediyor

bünyesindeki Spor A.Ş. Gençlik ve , birçok branşta olduğu gibi kayakta da şampiyonlar çıkarmaya devam ediyor.

Spor A.Ş. "Kayak Slalom İl Birinciliği" müsabakaları sonucu takım halinde birinci oldu.

Erciyes-Hacılar Kapı Kayak Pisti'nde yapılan "Kayak Slalom İl Birinciliği" yarışmasına 15 kulüpten 235 sporcu katıldı. İki gün süren yarışmalar sonucunda Spor A.Ş. Kayak Takımı 12 madalya ile birinci olma başarısını gösterdi.

Kayak Slalom İl Birinciliği'nde Sspor A.Ş. Gençlik ve sporcularından Bayanlarda Melis Çıklabakkal, Erkekler de Osman Köküm kendi kategorilerinde birinci olarak altın madalya kazanmışlardı.

  1. 11.1.2019 11:20
  2. Güncelleme: 11.1.2019 11:32
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