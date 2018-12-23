FIS Anatolian Cup'ta 5 madalya kazandık
Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) ve Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) iş birliğinde Erzurum'da düzenlenen FIS Anatolian Cup yarışlarında Türkiye 5 madalya kazandı.
Palandöken Dağı'ndaki pistlerde gerçekleştirilen ve 4 gün süren organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Ermenistan, Arnavutluk, Kosova ve Fas'tan sporcular katıldı.
Erkek ve kadın kayakçılar, slalom ve büyük slalom kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Kadınlarda Sıla Kara birinci, Ayşe Durlu ikinci, Yael Sadioğlu üçüncü oldu.
Erkeklerde Hırvat William Vukelic birinci olurken Can Bostan ikinci ve Derin Berkin üçüncü sırada yer aldı.
Organizasyonun son gününde düzenlenen madalya törenine katılan TKF Yönetim Kurulu Üyeleri Cafer Nuroğlu ile Zafer Dumlu, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.
- 23.12.2018 22:29
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
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Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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