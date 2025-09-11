CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kasımpaşa'da Loret Sadiku ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa'da Loret Sadiku ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 16:07
Kasımpaşa'da Loret Sadiku ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllar boyunca Kasımpaşamızın formasını terleten Loret Sadiku ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Emekleri ve katkıları için kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kosovalı futbolcu, Türkiye'de Kasımpaşa'nın yanı sıra Mersin İdmanyurdu ve Adanaspor formalarını da giymişti.

Trabzonspor'un yeni transferi şehre ayak bastı!
SON DAKİKA
