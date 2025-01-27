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Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa 5-4 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kasımpaşa 5-4 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasında kapanış maçında Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden ev sahibi Kasımpaşa 5-4'lük skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 21:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 22:06
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Kasımpaşa 5-4 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de 21. haftada heyecan sürüyor.

Haftanın kapanış maçında Kasımpaşa sahasında Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip rakibini 5-4'lük skorla mağlup etti.

Maçta Kasımpaşa'nın gollerini 30. dakikada Haris Hajradinovic, 39. dakikada (KK) Kilama, 54. dakikada Aytaç Kara, 69. dakikada Mamadou Fall ve 76. dakikada Winck kaydetti.

Atakaş Hatayspor'un golleri ise 15. dakikada Boutobba, 20. dakikada Cemali Sertel, 45+11. ve 58. dakikadalarda Vincent Aboubakar'dan geldi.

Konuk ekipte Calvo 8. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hakan Keleş'in öğrencileri bu galibiyetle 25 puana yükseldi.

Atakaş Hatayspor ise 10 puanda kaldı.

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