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Kasımpaşa Sivasspor maçı CANLI

2022 FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle beraber, Süper Lig heyecanı başladı. Ligin 15. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırlıyor. Kasımpaşa - Sivasspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 15:58
Kasımpaşa Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, İstanbul'da Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Graovac, Hadergjonaj, Petretta, Tirpan, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Mortadha, Koita
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Robin, Uğur, Dia Saba, Yatabare

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa-Sivasspor maçını Sarper Barış Saka yönetiyor. Mücadele, saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

FİNAL GİBİ MAÇ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kasımpaşa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, final maçlarına çıkacaklarını söylerken, sakatlık istemediklerini söyledi. Çalımbay'ın sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Kupada tur atlamayı başardık. Ama ondan daha önemlisi de bizim Kasımpaşa maçımız, final gibi maçlarımız var. Kasımpaşa olsun, Galatasaray olsun, Konya olsun, Kayseri olsun. Bu maçlar bizim için çok önemli maçlar. Çünkü hem Türkiye Kupası hem lig hem Avrupa kupası olduğu zaman hakikaten çok sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz."

"ÜZERİNE KOYMALIYIZ"
"Kış aylarında haftada 3 maç oynadığınız zaman maalesef çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. İnşallah sakatlıklar yaşanmazsa hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda yolumuza devam etmek istiyoruz. Onun için takımımı tebrik ediyorum. Ama bu oynadığımız tempoyla tabii ki ligde istediğimiz yere gelemeyiz. Onun için de bu temponun çok çok üzerine çıkmamız gerekiyor.

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