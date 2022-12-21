Haberler Trabzonspor Selçuk İnan Trabzonspor'dan transfer istedi! Beşiktaş'ın yıldızından sonra...

Selçuk İnan Trabzonspor'dan transfer istedi! Beşiktaş'ın yıldızından sonra...

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünü yapan Selçuk İnan, kulüp yönetiminden transfer istedi. Daha önce Beşiktaşlı Montero'yu isteyen Selçuk İnan, bu kez Trabzonspor'un yıldız ismini listesine dahil etti. İşte o isim ve transferin ayrıntıları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 08:57
Selçuk İnan Trabzonspor'dan transfer istedi! Beşiktaş'ın yıldızından sonra...

SELÇUK İNAN TRABZONSPOR'DAN TRANSFER YAPIYOR
Selçuk İnan transferde büyük oynuyor.

Selçuk İnan Trabzonspor'dan transfer istedi! Beşiktaş'ın yıldızından sonra...

Kasımpaşa kariyerine sükseli bir giriş yapmak isteyen genç hoca, Armin Hodzic ile söz kesmişti.

Selçuk İnan Trabzonspor'dan transfer istedi! Beşiktaş'ın yıldızından sonra...

Beşiktaş'tan Montero'yla da ilgilenen Selçuk İnan, eski Kasımpaşalı bir ismi daha kadrosuna katıyor.

Selçuk İnan Trabzonspor'dan transfer istedi! Beşiktaş'ın yıldızından sonra...

Trabzonspor'a 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde imza atan oyuncu, Selçuk İnan'ın öğrencisi oluyor.

Selçuk İnan Trabzonspor'dan transfer istedi! Beşiktaş'ın yıldızından sonra...

Akşam'ın haberine göre; bordo-mavililerle 3.5 yıllık kontrat yapan ancak henüz 1 yıl dolmadan ayrılık kararı alan Yusuf Erdoğan, Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'ya dönüyor.

Selçuk İnan Trabzonspor'dan transfer istedi! Beşiktaş'ın yıldızından sonra...

ANKARAGÜCÜ DE İLGİLENİYOR ANCAK...
Erdoğan ile Kasımpaşa'nın yanı sıra Ankaragücü de yakından ilgileniyor.

Selçuk İnan Trabzonspor'dan transfer istedi! Beşiktaş'ın yıldızından sonra...

Ancak Selçuk İnan'ın ısrarlı girişimleri ve oyuncunun İstanbul'da yaşama isteği sebebiyle deneyimli ismin Kasımpaşa'ya yakın olduğu kaydediliyor.

Selçuk İnan Trabzonspor'dan transfer istedi! Beşiktaş'ın yıldızından sonra...

SADECE 61 DAKİKA GÖREV ALDI
Geri döndüğü Trabzonspor'da gösterdiği performansla eleştirilerin odağında kaldı.

Selçuk İnan Trabzonspor'dan transfer istedi! Beşiktaş'ın yıldızından sonra...

Tecrübeli futbolcu, bu sezon ligde ve Avrupa Ligi'nde toplam 5 maça çıktı.

Selçuk İnan Trabzonspor'dan transfer istedi! Beşiktaş'ın yıldızından sonra...

Sadece 61 dakika süre almıştı.

Selçuk İnan Trabzonspor'dan transfer istedi! Beşiktaş'ın yıldızından sonra...

30 yaşındaki futbolcunun skor katkısı bulunmuyor.

Selçuk İnan Trabzonspor'dan transfer istedi! Beşiktaş'ın yıldızından sonra...

YUSUF ERDOĞAN KİMDİR?
Yusuf Erdoğan, 7 Ağustos 1992'de dünyaya geldi.

Selçuk İnan Trabzonspor'dan transfer istedi! Beşiktaş'ın yıldızından sonra...

Yıldız isim, Isparta'da hayata gözlerini açtı.

Selçuk İnan Trabzonspor'dan transfer istedi! Beşiktaş'ın yıldızından sonra...

Trabzonsporlu futbolcu. 1.71 boyunda.

Selçuk İnan Trabzonspor'dan transfer istedi! Beşiktaş'ın yıldızından sonra...

Yusuf, sol bek ve sol önde oynuyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Samsunspor maçı saat kaçta?
F.Bahçeli yıldızın menajeriyle görüşme! Fırtına şartları öğrendi
Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Rize TOKİ çekiliş sonuçları (TOKİ Rize kazananlar isim listesi)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldız isme büyük övgü! "Bu adam gerçekten inanılmaz" Yıldız isme büyük övgü! "Bu adam gerçekten inanılmaz" 09:22
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? 09:18
Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor! Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor! 09:18
Beşiktaşlı genç 2026 yıldız adayları arasına girdi! Beşiktaşlı genç 2026 yıldız adayları arasına girdi! 09:03
Trabzonspor - Samsunspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Samsunspor maçı saat kaçta? 08:59
F.Bahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor F.Bahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor 08:58
Daha Eski
Selçuk İnan'dan transfer çıkışı! Fırtına'nın yıldızını istedi Selçuk İnan'dan transfer çıkışı! Fırtına'nın yıldızını istedi 08:55
Şehir zorlanmadı Şehir zorlanmadı 01:20
Fatih Tekke'den flaş sözler: 50 milyon euro'luk F.Bahçe... Fatih Tekke'den flaş sözler: 50 milyon euro'luk F.Bahçe... 00:39
Oyun iştahı Oyun iştahı 00:33
Jesus'tan Trabzonspor derbisi sözleri! Jesus'tan Trabzonspor derbisi sözleri! 00:33
Fenerbahçe evinde turladı! Fenerbahçe evinde turladı! 00:33