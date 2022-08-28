Haberler Kasımpaşa Necati Erkmen: İkinci yarıdaki mücadeleyle kazandık

Necati Erkmen: İkinci yarıdaki mücadeleyle kazandık

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Necati Erkmen, ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını düşündüğünü söyledi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 22:34
Necati Erkmen: İkinci yarıdaki mücadeleyle kazandık

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkmen, "Geçtiğimiz hafta oyunun ikinci yarısında oynadığımız oyundan memnunduk ama son dakikada yediğimiz golle 1-0 yenilmiştik. Maçtan önce geçen haftaya nazaran biraz daha farklı olmamız gerektiğini dile getirmiştik. Bunu da ilk yarı, oynadığımız oyun, girdiğimiz pozisyonlar ve golle neticelendirdik. İlk yarıda farkı 1-0'dan farklı bir yere taşıyabilirdik. İkinci yarıda takım savunmasını iyi yaptık. Rakip de ligin en çok topa sahip olan takımlarından biri. Onların da bizim de pozisyonlarımız var. Umarım önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız diye düşünüyorum. İlk yarıda oynadığımız oyun ve ikinci yarıdaki mücadeleyle kazandık. Bu, bizim için sevindirici bir durum." ifadelerini kullandı.

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