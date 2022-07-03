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Kasımpaşa İtalyan sol bek Raoul Petretta'yı kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Lacivert-beyazlılar, son olarak İsviçre'nin Basel takımında forma giyen İtalyan sol bek Raoul Petretta ile sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 14:42
Kasımpaşa İtalyan sol bek Raoul Petretta'yı kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bonservisi elinde olan İtalyan sol bek Raoul Petretta'yı kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlılar, 25 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı.

Petretta son olarak İsviçre'nin Basel takımında forma giyiyordu.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yeni transferimiz Raoul Petretta, sağlık sponsorumuz 'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

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